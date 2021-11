"연말 홈파티 준비, 편의점서 편하게" 이마트24, 최현석 셰프 '스테이크 밀키트' 선봬

최현석 셰프와 7개월의 개발 과정 거쳐 스테이크 밀키트 선보여

뉴질랜드산 안심, 야채 가니시, 허브솔트 등 한 패키지에

패키지 QR코드 스캔, 최현석 셰프 요리 동영상 보면서 조리 가능

[아시아경제 김유리 기자] 이마트24는 크리스마스 연휴 및 연말 홈파티를 즐기는 고객을 위해 최현석 셰프와 손잡고 '아임이 최현석 스테이크 키트'를 선보인다고 28일 밝혔다.

'아임이 최현석 스테이크 키트'는 혼자서 먹기 적당한 양(150g)의 고기와 야채 가니시, 허브솔트로 구성된 냉동 밀키트 상품이다. 뉴질랜드산 안심 부위를 사용했으며 가정집에서 스테이크로 구워서 먹기에 알맞은 2㎝ 두께의 고기를 사용했다.

대부분 가정집에서 스테이크를 구울 때 고온의 프라이팬에 빠르게 익히는 팬시어링(Pen searing) 방법을 사용하기 때문에, 프라이팬 조리에 최적화된 두께를 선택했다는 설명이다. 최현석 셰프의 고기 숙성 경험을 바탕으로 24시간 동안 숙성해 잡내를 잡고, 부드러운 고기맛을 살렸다.

편의점에서 선보였던 기존 스테이크 고기 상품과는 달리 스테이크에 어울리는 컬리플라워, 미니양배추, 미니새송이버섯, 그린빈스 등 다양한 가니시, 허브솔트 등이 함께 들어있어 이 상품 하나로 요리를 완성할 수 있다.

이마트24 MD는 최현석 셰프와 함께 고기 부위 선정부터 어울리는 가니시 구성, 최적의 맛을 낼 수 있는 조리 방법 등을 고민했다며 7개월 간의 개발 기간을 거쳐 이번 상품을 선보이게 됐다고 설명했다. 요리를 어려워하는 고객도 쉽게 레스토랑 스테이크 맛을 낼 수 있도록 하기 위해 QR코드를 통한 셰프의 요리 동영상을 제공한다. 냉동 스테이크 고기 해동 방법, 프라이팬으로 스테이크 맛있게 굽는 법 등 요리 팁을 전달한다.

이마트24는 "최근 남대문시장 40년 전통맛집 가메골왕만두를 들여온 데 이어 최현석 셰프와 공동 개발한 스테이크 밀키트 상품을 선보이며 고객들에게 '딜리셔스 아이디어'에 걸맞은 차별화된 맛과 가치를 제공하고 있다"고 강조했다.

이번 상품 출시를 기념해 다음달 1일부터 7일까지 백설남해굴소스350g 또는 하루e리터500㎖를 덤으로 증정하는 행사도 진행한다.

박상현 이마트24 MD는 "아임이 최현석 쉐프 스테이크 키트 하나로 집에서도 간편하게 고급스러운 스테이크 요리를 완성할 수 있어, 크리스마스와 연말 연휴 홈 파티를 즐기려는 고객들이 많이 찾을 것으로 기대하고 있다"고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr