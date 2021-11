경북 경산 부적리~금구리 구간 8차로 확장 끝 … 막힌 숨통 ‘뻥’ 뚫렸네

1.7㎞ 확장, 523억원 투입 ‥ 금구리~경산IC 확장도 추진키로

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 경상북도 지방도 919호선의 경산 압량읍 부적리~금구리 구간의 8차로 확장공사가 마침내 완료됐다.

기존 4차로 구간이었던 이 일대는 주변에 공장과 주택지가 많고 영남대학교가 있어 상습적으로 교통이 정체되고 교통사고 위험도 컸다.

1999년 당시 경산 나들목(IC)에서 영남대학교로 이어지는 도로 중 부적리에서 영남대학교까지는 8차로로 확장했으나 부적리~금구리 1.7㎞ 구간은 포함되지 않았다.

부적리~금구리 도로 확장 공사는 2016년 착공해 5년 만에 완료됐으며 사업비는 총 523억이 투입됐다.

도로 좌우에는 교량 2개소와 교차로 5개소가 신설됐고 도로 폭은 20m에서 45m로 늘어났다.

경북도는 나머지 구간인 금구리~경산 나들목 3.3㎞에 대해 설계가 끝나는 대로 공사를 추진할 계획이다.

박동엽 건설도시국장은 “극심한 상습정체 구간이 해소되고 경산나들목과 경산공단으로 연결하는 물류 수송이 편리해져 지역경제가 활성화될 것”이라며 “나머지 구간에 대한 공사도 최대한 빠르게 시작하겠다”고 말했다.

