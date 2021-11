文대통령, 차관급 인사 임명…국정원 1차장에 박선원·2차장 천세영(종합)

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 26일 국가정보원 제1차장에 박선원 국가정보원 기획조정실장, 제2차장에 천세영 국가정보원 대공수사국장, 기획조정실장에 노은채 국가정보원장 외교안보특별보좌관을 내정하는 차관급 인사를 단행했다.

임명일자는 오는 27일이다.

1963년생인 박 신임 제1차장은 전남 영산포상고, 연세대 경영학과를 거쳐 연세대 동아시아학 석사, 영국 워릭대 국제정치학 박사 학위를 받았다. 참여정부 통일외교안보전략비서관, 주상하이 총영사 등을 거쳐 현재 국정원 기획조정실장으로 재직 중인 대북 및 국제정치 전문가다. 청와대는 "안보 전략가로서의 식견은 물론 개혁적 마인드와 추진력을 갖추고 있어 대북 현안 해결 및 남북·북미관계 돌파구 마련에 이바지할 것으로 기대한다"고 밝혔다.

1967년생인 천 신임 제2차장은 충북 형석고, 충북대 행정학과를 거쳐 1992년 임용 이후 줄곧 수사업무에 매진해 온 대공 수사 전문가다. 청와대는 "수사업무 관련 해박한 법률적 지식과 풍부한 현장 경험을 바탕으로 진행 중인 대공 수사권 이관 업무를 차질없이 수행하고, 방첩ㆍ대테러 등 제2차장 소관 업무를 훌륭히 이행해 나갈 것으로 기대한다"고 밝혔다.

1965년생인 노 신임 실장은 국정원의 과학정보·방첩·감사 분야 및 북한부서장 등을 두루 거쳤으며 국정원장 비서실장과 외교안보특보를 역임했다. 청와대는 "국정원의 개혁 방향은 물론 국정철학에 대한 이해가 뛰어나 기획조정실장으로서의 역할을 성공적으로 수행할 것으로 기대한다"고 이유를 밝혔다.

