보성군 조성면, 여성자원봉사회 사랑의 밑반찬 나눔 봉사

[보성=아시아경제 호남취재본부 박천석 기자] 전남 보성군(군수 김철우) 조성면 여성자원봉사회는 지난 24일 관내 거주하는 홀몸어르신 등 취약계층을 위한 사랑의 밑반찬 나눔 행사를 진행했다고 26일 밝혔다.

이날 조성면 여성자원봉사회는 정성껏 조리한 제육볶음, 계란말이, 멸치볶음, 겉절이를 취약계층 15가구에 전달하고 건강과 안부를 확인했다.

손말이 조성면장은 “추운 날씨에도 이웃들을 위해 밑반찬 만들기에 적극적으로 동참해주신 여성자원봉사회원들에게 감사드린다”면서 “앞으로도 지역사회 봉사문화가 정착되어 소외된 이웃들과 함께하는 조성면이 되기를 희망한다”고 전했다.

한편, 여성자원봉사회는 한해도 빠짐없이 이웃돕기, 밑반찬 나누기 등 다양한 활동으로 지역 사랑을 실천하고 있으며, 앞으로도 온정의 손길이 필요한 이웃을 돌보는 일에 앞장설 계획이다.

보성=아시아경제 호남취재본부 박천석 기자 kun5783@asiae.co.kr