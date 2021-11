롤링힐스 호텔, '윈터 이스케이프' 패키지 출시

[아시아경제 김유리 기자] 롤링힐스 호텔은 겨울 숲 경관을 품은 호텔에서 휴식을 즐길 수 있는 '윈터 이스케이프' 패키지를 내년 2월28일까지 선보인다고 26일 밝혔다.

이 패키지에는 겨울철 사랑 받는 과일인 딸기로 만든 호주식 디저트 '딸기 파블로바'와 고소한 '호두 라테' 2잔 이용 혜택이 포함됐다. 한겨울 따뜻한 와인 음료 '뱅쇼'를 가정에서 직접 만들어 볼 수 있도록 레드 와인 1병과 레몬, 오렌지, 파인애플 등 과일 조각 및 시나몬 스틱, 팔각 향신료 등으로 구성된 '뱅쇼 키트'를 선물로 증정한다.

스탠더드 객실에서의 1박과 겨울 정원을 바라보며 따뜻하게 물놀이를 즐길 수 있는 실내 수영장 이용 혜택도 제공한다. 신선한 재료로 만든 음식과 오픈 키친에서 제공되는 라이브 요리로 즐거움을 줄 조식 뷔페 2인 이용도 포함된다.

한편 경기 화성시에 위치한 롤링힐스 호텔은 50여 종의 나무와 식물로 가꾼 정원과 산책로가 조성돼 있다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr