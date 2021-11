중랑구-한국토지주택공사, 면목7동 우리동네키움센터 개소 위한 협약 맺어

[서울시 자치구 포토 뉴스]한국토지주택공사, 면목7동 우리동네키움센터 운영공간 제공 맞벌이 가정의 돌봄 공백 해소에 크게 기여할 것으로 기대...서울 강서구, 메트로패밀리로부터 교양도서 기증받아...채현일 영등포구청장 윤중초에서 현장 소통

[아시아경제 박종일 기자] 중랑구(구청장 류경기)는 면목7동 우리동네키움센터 개소를 위해 한국토지주택공사와 22일 협약식을 개최했다.

우리동네키움센터는 소득 상관없이 맞벌이 가정 초등학생이면 누구나 이용가능한 방과 후 돌봄센터이다. 현재 구는 신내동과 묵동에 우리동네키움센터를 운영하고 있으며 내년 1월 개소를 목표로 면목4동에도 설치 중에 있다.

최근 코로나 재확산으로 아동의 가정 돌봄 시간이 늘어나면서 맞벌이 가정은 돌봄의 어려움을 겪고 있어 돌봄 시설에 대한 요구가 높아졌다.

이에 한국토지주택공사에서 매입주택 내 시설 일부를 우리동네키움센터 운영공간으로 제공함으로써 면목7동 맞벌이 가정의 돌봄에 대한 어려움을 해소하는데 큰 도움을 줄 것으로 보인다.

면목7동 센터 예정지는 용마산로51길 4만2202가구에 위치하고 있으며 130.45㎡ (39평)으로 내년 4월 개소를 준비 중이다.

류경기 중랑구청장은 “키움센터 운영공간을 제공해준 한국토지주택공사에 감사드리며, 앞으로도 주민들의 삶의 질 향상과 촘촘한 복지를 위해 노력하겠다”고 말했다.

한국토지주택공사는 면목7동에 이어 망우본동에도 우리동네키움센터 운영을 위해 양원S1BL아파트 주민편의시설 97.46㎡(29평)을 제공할 예정이다.

서울 강서구(구청장 노현송)는 25일 오전 구청장실에서 메트로패밀리(회장 가갑손)로부터 교양도서 1300권을 기증받았다.

기증된 도서는 구립도서관, 작은도서관 등 지역 내 도서관 35개소에 전달될 예정이다. 구는 도서 기증에 대한 감사의 표시로 ㈜메트로패밀리에 감사장을 수여했다.

노현송 구청장은 “지역사회에 대한 관심과 애정으로 나눔을 실천해주셔서 깊은 감사의 말씀을 드린다”며 “보내주신 정성이 지역의 독서문화와 나눔이 확산되는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

강남구(구청장 정순균)는 대한민국 6·25참전유공자회 강남구지의회(지회장 김종익)주관으로 25일 강남구 삼정호텔에서 감사 위로연을 개최했다.

이날 행사에는 정순균 강남구청장, 김종익 6·25참전유공자회 강남지회장, 6·25 참전 호국영웅 100여명이 참석했다.

채현일 영등포구청장이 25일 오후 윤중초등학교에서 학부모를 만나 이야기 나누고 있다.

채 구청장은 이날 오문환 윤중초 교장을 비롯한 학교 관계자, 학부모를 만나 교육환경 개선 등 구정 전반에 대해 허심탄회하게 소통, 코로나19로부터 학생들의 안전을 지키기 위해 긴밀하게 협력해 갈 것을 약속했다.

채현일 구청장은 학생들이 쾌적하고 안전한 환경에서 자신의 꿈을 키울 수 있도록 양질의 교육정책, 더 나은 학습환경 조성에 더욱 힘쓰겠다고 전했다.

