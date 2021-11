[아시아경제 강나훔 기자] 알체라 알체라 347860 | 코스닥 증권정보 현재가 38,700 전일대비 2,450 등락률 +6.76% 거래량 497,267 전일가 36,250 2021.11.25 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-24일‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제임상 3상완료! “한국비엔씨” 뛰어 넘을 NEW 바이오! close 는 230억원 규모 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(CB)를 발행하기로 결정했다고 25일 공시했다.

전환가액은 3만8116원으로 전환비율은 100%다. 사채만기일은 2026년 11월 29일이며, 전환청구기간은 2022년 11월 29일부터 2026년 10월 29일까지다.

회사 측은 CB 발행 목적에 대해 "운영자금과 타법인 증권 취득자금 조달을 위한 것"이라고 밝혔다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr