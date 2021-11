LG CNS, 2022년 정기 임원인사 단행…김홍근 CAO 부사장 승진

[아시아경제 강나훔 기자] LG CNS가 25일 이사회를 열고 부사장 승진 1명, 전무 승진 2명, 상무 신규 선임 9명, 계열사 전입 1명 등 총 13명에 대한 2022년 정기 임원인사를 단행했다.

이번 인사에서 김홍근 고객전담조직최고책임자(CAO) 전무가 부사장으로 승진됐다. 김 신임 부사장은 1970년생으로 2010년 액센츄어 코리아 테크놀로지그룹 전무를 거쳐 2015년 LG CNS 금융사업담당, 최고기술책임자(CTO), CAO 등을 역임했다.

LG CNS는 이번 인사에서 클라우드, AI, 빅데이터 등 디지털전환(DX) 기술과 고객 중심 경영을 토대로 실질적인 사업성과 창출은 물론, 중장기 성장 모멘텀을 마련한 클라우드, 스마트물류, 스마트팩토리, 금융IT 분야 인재를 선발했다고 설명했다.

이를 통해 DX전문기업으로 도약을 가속화하고, 성과주의와 고객가치 기반의 DX사업 경쟁력을 강화해 나갈 방침이다.

구체적인 인사는 다음과 같다.

◇부사장 승진

△김홍근 CAO

◇전무 승진

△조형철 스마트F&C(Factory & City)사업부장 △이말술 스마트물류전략/컨설팅담당

◇상무 선임

△전왕근 클라우드사업부 클라우드서비스담당 △김영란 클라우드사업부 싱글렉스추진센터장 △조성우 DT(Digital Technology) Finance사업부장 △변하석 스마트F&C사업부 R&D/생산품질담당 △장민용 D&A(Data Analytics & AI)사업부 Enterprise Data사업담당 △임재혁 CAO 마케팅/전략담당 △전은경 CTO 정보기술연구소장 △고영목 인사담당 △나영필 홍보/대외협력담당

◇계열사 전보

△김대성 DT사업부 싱글렉스사업담당 (현 LG 경영혁신팀 상무)

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr