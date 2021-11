25일 경기 고양시 킨텍스에서 열린 스마트상점 · 리테일 엑스포에서 한 업체 관계자들이 로봇의 서빙 모습을 시연하고 있다. 오는 27일까지 열리는 이번 엑스포에서는 스마트 리테일 기술과 제품, 서비스를 한자리에서 경험할 수 있다./고양=김현민 기자 kimhyun81@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.