[인사] LG디스플레이

◇사장 승진

△김명규 모바일 사업부장

◇부사장 승진

△윤수영 CTO △김종우 CPO △민융기 IT 영업/마케팅 그룹장

◇전무 승진

△신우섭 TV 제조 센터장 △김성희 Global 안전환경 센터장 △박유석 China OLED 법인장

◇상무 선임

△강태욱 고객가치혁신담당 △김광태 IT 선행개발담당 △김규동 금융담당 △김성곤 IT 영업1팀장 △김종덕 TV 기획관리담당 △김판열 Mobile 제품개발3담당 △남한용 구매2담당 △배종욱 TV 공정개발담당 △서재협 Mobile 안전환경담당 △손기환 Auto 마케팅/상품기획담당 △안재준 Mobile 종합공정담당 △여준호 신사업 추진 Task 리더 △이형정 TV SCM 담당 △이후각 China OLED Panel 공장장 △장준혁 TV1담당 △정상훈 OLED Panel 연구1팀장 △정의진 OLED Task 리더 △정인근 IT 고객/품질담당 △최종섭 Global HR담당 △최준혁 홍보담당 △유준석 Mobile 선행기술 Task 리더 △정우남 Micro LED Task 리더

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr





