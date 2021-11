하나카드, '원스토어1 카드' 출시…"한도없이 2% 할인"

PC방·게임 업종과 각종 배달 업종 결제 시

최대 5% 할인…월 1만원 한도

[아시아경제 기하영 기자]하나카드는 게임, 애플리케이션(앱), 스토리콘텐츠 등 다양한 콘텐츠를 서비스하는 앱마켓 원스토어와 함께 게이머를 위한 신용카드 '원스토어1 카드'를 출시했다고 25일 밝혔다.

이 카드는 원스토어에서 게임, 앱, 북스, 쇼핑 등 쇼핑 상품권을 제외한 모든 상품 결제 시 결제액의 2%를 월 한도 없이 무제한 청구 할인해 준다. 이와 함께 PC방 결제와 같은 게임 업종과 각종 배달 업종에서 최대 5% 할인(월 1만원 한도)도 제공한다. 카드 발급 후 원스토어 마이 페이지 '원 페이 관리'에 카드 등록해 사용하면 혜택을 받을 수 있다.

카드 디자인은 원스토어 게임의 캐릭터를 카드 디자인으로 한 캐릭터카드 버전과 테트리스 게임의 이미지를 형상화한 넘버원 카드 버전 두가지다.

하나카드는 원스토어1 카드 출시를 기념해 다양한 고객 사은 행사도 준비했다. 먼저 카드 발급만 받아도 원스토어에서 사용할 수 있는 1만 포인트와 원스토어 북스 3000 포인트 및 10% 쇼핑 할인권을 증정한다.

또 연말까지 약 한 달간 특별 이벤트도 진행한다. 해당 기간 동안 원스토어에서 해당 카드로 5만원 이상 결제한 이용자 전원에게는 원스토어 5만 포인트를 제공한다. 더불어 다음 달 10일까지 10만원 이상 결제 시에는 추첨을 통해 원스토어가 선보인 'ㅇㅅㅌㅇ 굿즈 패키지'도 추첨을 통해 추가로 증정한다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr