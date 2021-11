여수 묘도 해상에서 화물선 저수심에 좌주

조타기 고장으로 항로이탈해 연안에 얹혀



[여수=아시아경제 호남취재본부 심경택 기자] 전남 여수 묘도 해상을 항해 중이던 화물선이 조타기 고장으로 연안 저수심 지역에 좌주(물이 얕은 곳의 바닥이나 모래가 쌓인 곳에 배가 걸림)되었으나 인명피해 및 해양오염은 발생하지 않았다.

여수해양경찰서에 따르면 24일 오후 10시 48분께 여수시 묘도 북동방 연안에서 4천500톤급 화물선 A호가 선박의 조타기가 고장으로 연안 저수심 지역에 선수 부분이 연안 쪽으로 얹혀지는 사고가 발생했으나 확인 결과 인명피해 및 주변 해양오염은 발견되지 않았다.

여수해경은 예인선 2척 동원 이초 작업 시도했으나 선체가 움직이지 않아 25일 오전 10시경 만조 시간대를 이용해 재시도해 이초작업을 끝냈다.

화물선 A호는 광양항 부두에 입항을 위해 항해 중 발전기가 갑자기 정지되면서 조타기 작동이 되지 않아 연안에 선체가 좌주된 것으로 추정하고 있다.

여수해경 관계자는 “바닷물 만조시간까지 선박 안전상태를 수시로 확인하고 있으며, 선박 관계자 및 승선원들을 상대로 정확한 사고 경위를 파악할 예정이다”고 말했다.

여수=아시아경제 호남취재본부 심경택 기자 simkt7@asiae.co.kr