서울, 日 싱크탱크 '세계 도시 경쟁력 평가'서 8위

[아시아경제 권재희 기자] 서울이 일본 싱크탱크가 평가하는 세계 도시 경쟁력 평가에서 '톱10' 안에 이름을 올렸다.

24일 모리기념재단이 발표한 '2021 세계 주요 48개 도시 종합 경쟁력' 순위에 따르면 서울은 지난해에 이어 올해도 8위를 기록했다.

경제, 연구·개발, 문화·교류, 거주, 환경, 교통·접근성 등 6개 분야에서 70개 지표를 따지는 이 평가에서 런던(영국)이 10년째 1위에 올랐다.

이어 뉴욕(미국), 도쿄(일본), 파리(프랑스), 싱가포르, 암스테르담(네덜란드), 베를린(독일)이 차례로 2~7위를 차지했다.

코로나19 영향에 따른 재택근무 환경 등이 처음 반영된 올해 평가에서 톱10 가운데 9위를 제외하고 지난해와 같은 순위를 기록했다.

중국의 영향력이 커진 홍콩이 작년 9위에서 올해는 13위로 4계단이나 떨어지면서 처음으로 10위권에서 밀려났다. 대신 마드리드(스페인)가 9위에 올랐다. 10위는 상하이(중국)였다.

