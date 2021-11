휴넷, 신임 엔터프라이즈사업부 대표에 김용기 부사장 취임

[아시아경제 김희윤 기자] 휴넷(대표 조영탁)은 신임 엔터프라이즈사업부 대표에 김용기 부사장이 취임했다고 25일 밝혔다.

김 부사장은 쉬플리코리아 대표를 역임한 인적 자원 개발(HRD) 및 세일즈 전략 전문가다. 현대자동차, 교보증권, SK텔레콤 등에서 교육 및 영업을 담당했다. 지난 2008년 글로벌 수주 컨설팅 전문기업인 쉬플리의 한국 지사 쉬플리코리아를 설립했다. 휴넷이 지난 7월 쉬플리코리아를 흡수 합병하면서 휴넷에 합류했다.

김 부사장은 "휴넷의 초대 엔터프라이즈사업부 대표를 맡게 되어 막중한 책임감을 느낀다"며 "한국의 이러닝을 이끌어온 휴넷이 쉬플리코리아의 세일즈 컨설팅 사업과 결합해 강력한 시너지를 낼 수 있을 것이라 확신하는 만큼 '기업 성장 토탈 솔루션 회사'로 도약하는데 기여하겠다"고 밝혔다.

휴넷은 기존 HRD 사업부문과 쉬플리코리아를 통합해 엔터프라이즈사업부로 확대했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr