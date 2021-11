창원대, '셀디데이'로 비교과 프로그램 활성화 나서

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 창원대학교는 24~25일 양일간 대학혁신지원사업의 하나로, 대학 중앙도서관 앞에서 '셀디데이(Self-Development Day, 비교과의 날)' 행사를 개최했다고 밝혔다.

셀디데이는 '이뤄드림 그게 뭐예요?'를 주제로 비교과 홍보 프로그램 및 수상작 전시 등을 통해 비교과 알리기와 성과 확산을 위해 진행됐다.

행사는 학습지원프로그램 수요조사, 이뤄드림 퀴즈, 마린이 동행 이벤트, 타로 상담, 캘리그라피 체험 등 다양한 참여 프로그램을 마련해 대학 구성원의 참여를 유도했다.

임형철 창의융합교육원장은 “이번 행사가 학생들에게 대학 생활은 물론 삶에 필요한 역량들을 기를 수 있는 비교과 활동에 참여하는 계기가 됐길 바란다"며 "앞으로도 다양하고 유익한 비교과 프로그램을 기획하고, 지속적인 참여와 관심을 유도하겠다"고 말했다.

한편 창원대 학생교육평가단은 매년 셀디데이 행사의 주제와 프로그램을 기획해, 비교과 활동에 대한 인식 제고와 비교과 프로그램 참여 활성화를 위한 행사를 개최하고 있다.

