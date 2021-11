석미건설, ‘철원 아데나 퍼스티어’ 26일 견본주택 개관

[아시아경제 류태민 기자] 석미건설이 26일부터 강원도 철원군 동송읍에 조성되는 ‘철원 아데나 퍼스티어’ 분양에 나선다고 25일 밝혔다.

이 단지는 지하 1층~지상 20층 5개동 규모로 전용면적 ▲84A㎡ 154가구 ▲84B㎡ 12가구 ▲78C㎡ 15가구 ▲59D㎡ 11가구 ▲59E㎡ 38가구 등 총 230가구 규모로 구성됐다.

단지가 들어서는 철원군 동송읍은 철원과 포천을 연결하는 국도 87호선과 동송시외버스터미널이 인접해 교통이 편리하며, 동송초, 철원중·고, 철원여중·고가 부근에 있어 교육환경이 우수하다. 아울러 동송시장, 하나로마트, 롯데슈퍼, 동송읍행정복지센터, 보건소, 지구대 등 생활편의시설도 가깝게 있다.

특히 철원군은 비규제지역으로 계약 이후 즉시 전매가 가능하다. 1차 계약금은 1000만원, 중도금 60% 무이자 조건으로 분양된다.

일조권과 통풍·채광성을 극대화하기 위해 남향 위주로 배치했으며, 와이드 4Bay(일부타입 제외)와 팬트리·수납장·드레스룸 등 수납특화 설계를 적용했다. 단지 인근에 철원 금학산이 인접해 있으며, 대교천 중심에 위치하여 자연친화적인 주거환경을 갖췄다.

오는 12월 8일 특별공급을 시작으로 9일 1순위, 10일 2순위 청약을 접수한다. 입주는 2024년 2월 예정이다.

