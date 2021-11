엔지켐, 인도 개발 DNA 코로나19 백신 '자이코브-디' 기술 이전받는다

[아시아경제 이춘희 기자] 엔지켐생명과학 엔지켐생명과학 183490 | 코스닥 증권정보 현재가 55,800 전일대비 300 등락률 +0.54% 거래량 58,611 전일가 55,500 2021.11.25 11:26 장중(20분지연) 관련기사 국제 협력으로 백신 개발 속도 앞당긴다[e공시 눈에 띄네] 코스닥-9일엔지켐생명과학, 백신 생산·공급 위한 대규모 자금조달 close 이 인도에서 긴급사용승인(EUA)을 받은 DNA 코로나19 백신 '자이코브-디(ZyCov-D)' 기술을 이전받는다.

엔지켐생명과학은 자이더스 그룹의 카딜라 헬스케어로부터 세계 최초로 사람에서 효능을 입증한 '주사 바늘 없이 접종하는 플라스미드 DNA 백신' 자이코브-디 생산을 위한 제조라이선스 기술이전계약을 맺었다고 25일 밝혔다. 자이코브-디는 약 3만명을 대상으로 한 대규모 임상을 진행해 최근 인도 국가규제기관(DCGI)으로부터 12세 이상 환자에 대한 긴급사용승인을 받았다. 무바늘 주입 장치로 피부에 강력하고 미세한 물줄기를 쏴 투약하는 방식으로 주삿바늘이 없다.

이번 계약에 따라 자이더스는 엔지켐생명과학에 DNA 백신 제조기술 이전 및 기술 지원을 제공하고 라이선스료 및 로열티를 수령하게 된다. 엔지켐생명과학은 국내에서 DNA 백신을 제조해 동남아, 라틴아메리카 등 중저소득국가들(LMICs)과 한국 정부의 신남방정책에 해당하는 동남아 국가에 수출을 추진할 계획이다. 양사는 이번 파트너십을 통해 내년에 8000만회분 이상의 플라스미드 DNA 백신을 생산할 방침이다.

손기영 엔지켐생명과학 회장은 "오늘은 세계 최초의 사람용 DNA 백신 제조에 착수하는 백신 컨소시엄에 중요한 이정표가 되는 날"이라며 "이전받는 기술을 통해 짧은 시간에 저렴한 비용으로 백신을 생산할 수 있게 됐다"고 말했다. 샤빌 파텔 자이더스 대표이사도 엔지켐생명과학과 파트너 관계를 맺어 세계 최초의 주사바늘 없는 플라스미드 DNA 백신 기술을 엔지켐생명과학에 제공하게돼 매우 기쁘다"며 "우리의 목표는 코로나19와 싸울 수 있는 새로운 플랫폼을 갖춘 안전하고 내약성이 좋고 효과적인 백신을 대한민국과 여러 주요 국가들에게 제공하는 것이다"고 말했다.

