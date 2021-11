[아시아경제 박혜숙 기자] 공항철도는 코로나19 확산에 따라 중단했던 직통열차의 운행을 내년 1월부터 재개한다고 25일 밝혔다.

직통열차는 서울역과 인천공항1터미널역, 인천공항2터미널역만 정차하는 급행열차로 중간역에는 정차하지 않는다. 코로나19 확산세가 이어지는 데다 해외 입국객이 공항철도를 이용하지 못하게 되면서 지난해 4월부터 운행이 중단돼 왔다.

직통열차 운행 재개에 따라 서울역 도심공항터미널의 탑승수속과 출국심사 서비스도 다시 제공된다.

코로나19 상황을 고려해 서울역에서 회차할 때마다 차내 소독을 하고, 이용객간 사회적 거리두기 유지를 위해 창측 좌석만 판매한다. 차내 무료 생수도 한시적으로 제공하지 않는다.

