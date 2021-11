우리종합금융, 최고 연 2.3% 정기예금 출시

1천만원 이상 예치고객 대상 명품 증정 이벤트 진행



[아시아경제 김진호 기자] 우리금융지주 자회사 우리종합금융은 비대면 개인 고객 대상 ‘하이정기예금’을 출시한다고 25일 밝혔다.

‘하이정기예금’은 개인고객을 대상으로 한 만기 180일의 특판성 정기예금이다. 기본금리는 2.2%이며 1억원 일시 가입 시 우대금리 0.1%포인트를 추가해 최고 2.3%의 금리를 받을 수 있다.

우리종합금융 스마트뱅킹을 통해서만 가입이 가능하며, 가입금액은 최소 100만원부터 최대 1억원까지 가입이 가능하다.

우리종합금융은 신상품 출시를 기념해 내년 2월 말까지 하이정기예금 가입고객을 대상으로 이벤트를 진행한다. 이벤트 기간 동안 1000만원 이상 예치하고 경품 제공을 위한 마케팅 선택 동의를 완료한 고객 중 추첨을 통해 총 3명에게 ▲루이비통 알마BB 핸드백(1명) ▲삼성 갤럭시 Z 플립3 비스포크 에디션(1명) ▲아이패드 9세대 10.2형 64GB(1명)을 지급한다.

상품에 대한 자세한 내용은 우리종합금융 홈페이지 또는 스마트뱅킹에서 확인할 수 있다.

