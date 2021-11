삼바, 다우존스 지속가능경영 월드지수 신규 편입

국내 생명과학 기업 최초

[아시아경제 서소정 기자] 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 852,000 전일대비 3,000 등락률 +0.35% 거래량 13,999 전일가 849,000 2021.11.25 12:56 장중(20분지연) 관련기사 ‘제로금리’ 끝, 휘청이는 국내 증시삼바, mRNA 백신 원액 위탁생산 나선다… 美 그린라이트 임상 물질 생산외국인·기관의 ‘팔자’…코스피 장초반 하락세 close 가 국내 생명과학 서비스 기업 최초로 다우존스 지속가능경영 월드 지수(DJSI 월드)에 편입됐다.

25일 회사 측에 따르면 삼성바이오로직스는 지난 13일 DJSI 월드에 처음 편입, 해외에서 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 위한 노력을 인정받았다. 1999년 첫 평가가 시작된 DJSI 월드는 경제적 성과뿐만 아니라 ESG 부문의 성과까지 종합적으로 고려하는 지표다. 전 세계 시가총액 상위 2500대 기업 중 ESG 경영 수준 상위 10%가량만 편입함으로써 지수 편입은 ESG 경영 글로벌 최우수 기업으로 인정받았음을 의미한다.

DJSI는 DJSI 월드 지수와 아시아·오세아니아 지역 상위 600대 기업을 평가하는 DJSI 아시아태평양 지수, 국내 상위 200대 기업을 평가하는 DJSI코리아지수 등 3가지로 구성되는데 삼성바이오로직스는 이번 평가에서 3개 지수에 모두 편입됐다.

지난 1일 삼성바이오로직스는 바이오의약품 전문 기업으로서는 처음으로 한국기업지배구조원(KCGS)의 ‘2021년 상장기업 ESG 평가’에서 전 부문 A등급 이상을 받았다. KCGS의 ESG 평가는 국내 765개 상장기업을 대상으로 환경경영, 사회적 책임경영, 지배구조 등 기업의 지속 가능성을 평가하는 국내 대표적인 ESG 평가 지표다. 삼성바이오로직스는 올해 평가에서 사회적책임경영 부문 A+, 환경경영과 지배구조 부문 A등급을 받으며 지난해 B+등급 대비 향상된 통합 A등급을 획득했다.

지난해 12월 취임한 존 림 삼성바이오로직스 대표는 전문가·외부 컨설팅 등 철저한 준비 과정을 거쳐 올해 6월 회사의 ESG 경영 상세 내용을 정리한 지속가능경영보고서를 발간하며 ESG 경영을 본격화했다. 삼성바이오로직스의 첫 지속가능보고서에는 ESG 경영 강화를 위해 기울여온 지난 10년의 노력과 앞으로의 실천 계획이 담겨있다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr