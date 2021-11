스타벅스, ‘시민 참여형 숲 조성 캠페인’ 활동 진행

[아시아경제 문혜원 기자] 스타벅스커피 코리아와 서울시, 서울그린트러스트는 서울숲공원 내 약 300평의 숲의 단장을 마치고 시민들의 휴식터가 되길 바라는 마음을 담은 서울숲공원 쉼터인 ‘쉬었다가길’을 25일 공개했다.

쉬었다가길은 올해 4월부터 스타벅스의 개점 22주년을 기념해 참여고객 10명당 1평씩 면적을 늘려 최대 220평의 숲 조성을 목표로 전개된 환경 캠페인 ‘Cup a Tree(나무 품은 컵)’ 캠페인을 통해 조성됐다.

캠페인에 참여한 고객들은 지난 4월 다회용 컵을 활용해 식물을 심거나 다회용 컵과 주변 식물이 어우러진 모습을 SNS에 인증하고 친환경 메시지를 전달하는 등 비대면 방식으로 친환경 활동에 참여했다.

실제 캠페인 기간 동안 약 4700명의 시민들이 참여해 목표보다 두 배가 넘는 시민들의 성원이 모여 조성 면적을 총 300평으로 확장했다.

서울숲공원 쉬었다가길에서는 지난달 5일부터 약 100명의 스타벅스 파트너들이 릴레이 봉사활동에 참여해 지금까지 초화류 11913본·관목 647주를 식재했다.

또한 쉬었다가길 공개를 기념해 이달 3일에는 스타벅스 파트너 30여명이 참여해 다가올 봄에 꽃 피울 은방울수선화 구근 400개를 심고, 낙엽을 정리하는 등 숲 환경 개선 봉사활동을 전개했다.

스타벅스는 2010년부터 파트너들과 함께 꾸준히 서울숲공원 자원봉사를 진행하고 있다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr