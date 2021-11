한글라스 "공공 그린리모델링 사업, 고성능 로이유리 창호 설치가 중요"

유리전문기업 한글라스, 더블로이 시장 80% 점유

싱글로이와는 최대 50% 단열성능 차이 보여

공공 그린리모델링, 올해 841건 사업 진행 예정

[아시아경제 김보경 기자] 유리 전문기업 한글라스가 정부의 그린뉴딜 사업에 발맞춰 고성능 코팅유리 제품개발을 이어가고 있다.

에너지 절감효과가 뛰어난 더블로이(Double Low-E) 유리의 경우 2007년 처음 출시한 이후 현재까지 15년간 국내 누적 판매 650만㎡를 기록하고 있으며, 더블로이 시장의 약 80%의 점유율을 차지하고 있다.

특히 2011년에 출시한 더블로이 제품 'SKN154II'는 단열효과를 극대화해 에너지 절감효과가 뛰어나 많은 학교, 관공서, 대형 고층 건물 등에 적용되고 있다.

10년간 SKN154II가 적용된 수 많은 창호테스트로 더블로이 유리가 단열성능은 물론 신뢰성 있는 코팅 품질과 우수한 가공성·내구성을 갖추고 있음을 검증하고 있다.

최근에는 단열법규가 점차 강화되고 있어 고성능 로이유리 사용이 필수적인데, 로이유리도 은 코팅막의 개수에 따라 성능 편차가 크다.

로이유리는 아파트에 주로 쓰이는 일반적인 투명 싱글로이부터 고층빌딩이나 관공서 등에 적용되는 더블로이나 트리플로이까지 다양한데, 싱글로이와 더블·트리플로이는 최대 50% 이상의 단열성능 차이를 보인다.

한글라스 관계자는 "정부 그린뉴딜 사업의 일환인 공공 그린리모델링에 적용되는 에너지 효율등급 1~2등급의 고성능 창호를 설치할 때는 더블로이급 이상의 유리가 적용된다"고 설명했다.

공공 그린리모델링 사업은 공공건축물을 리모델링해 에너지 효율을 강화하고 온실가스를 감축하는 등 기후변화에 대응하기 위한 사업이다. 올해는 총 841건의 사업이 진행될 예정이며 주요 사업은 고성능 창호교체, 단열재 보강, 신재생에너지나 고효율 냉난방기 설치 등이다.

그는 "다만 과거에 일부 관급 공사에서 시험성적서상의 유리 제품과 다른 유리가 납품돼 재시공하는 문제가 발생한 적이 있으므로 현장에 납품된 유리가 창호 성적서와 동일한 스펙으로 시공되었는지 확인하는 것이 중요하다"고 조언했다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr