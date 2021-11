블랙프라이데이 앞두고…해외직구 소비자 피해 주의보

한국소비자원, 최근 3년간 11~12월 상담 6678건

[아시아경제 임춘한 기자] 오는 26일 미국 최대 쇼핑 행사인 블랙프라이데이를 앞두고 해외직구 거래 관련 소비자 피해도 커질 수 있어 주의가 필요하다는 지적이 나왔다.

25일 한국소비자원에 따르면 최근 3년간(2018∼2020년) 접수된 해외직구 관련 소비자 상담은 총 3만5007건에 달했다. 이 가운데 11∼12월에 접수된 상담이 6678건으로, 전체의 19.1%를 차지했다.

특히 블랙프라이데에 물이 기간에는 판매자가 일방적으로 주문을 취소하는 피해가 발생하고 있다. 피해 예방을 위해서는 한정 수량 할인 광고 등을 보고 성급히 구매를 결정하지 말고, 물품 배송 현황 등을 자주 확인해 문제 발생 시 신속하게 대처해야 한다.

또한 카드 결제 뒤 판매자와 연락이 닿지 않거나 배송 현황 확인이 되지 않으면 증빙 자료를 준비해 신용카드사에 '차지백' 서비스를 신청할 수 있다. 차지백은 국제거래에서 소비자가 피해를 본 경우 신용카드사에 거래를 취소해달라고 요청할 수 있는 서비스다.

소비자원은 국내 사업자 관련 피해는 1372소비자상담센터, 해외 사업자 관련 피해는 국제거래 소비자 포털에 도움을 요청할 수 있다고 안내했다.

