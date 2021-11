[아시아경제 이정윤 기자] 24일 서울 강남구의 건물 공사 현장에서 50대 작업자가 건물 3층 높이에서 떨어져 숨졌다.

경찰과 소방당국 등에 따르면 이날 오후 1시 29분께 강남구 논현동의 한 건물 공사 현장에서 추락 방지 안전망 설치 작업을 하던 김모씨가 발을 헛디뎌 추락한 것으로 알려졌다.

이 사고로 머리를 심하게 다친 김씨는 병원으로 옮겨졌으나 숨졌다.

경찰은 현장 CCTV와 목격자 진술을 토대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

