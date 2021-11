[포토]금천구, 국민행복민원실 국무총리 표창

[서울시 자치구 포토 뉴스]금천구청 통합민원실 민원공무원의 날을 맞아 ‘국민행복민원실 우수기관’ 인증...민원안내 전담직원 배치, 사회적 배려 전담 창구 운영, 시설 리모델링을 통해 민원서비스 품질 향상 이뤄내...김선갑 광진구청장, ‘복지구청장상’ 수상...서울 강서구, 고도제한 완화 추진위원회 정기회의 개최

[아시아경제 박종일 기자] 금천구(구청장 유성훈)가 24일 금천구청에서 개최된 제12회 민원공무원의 날 행사에서 ‘국민행복민원실 우수기관’으로 선정돼 국무총리 표창을 받았다.

민원공무원의 날(11.24.)은 ‘국민 한 분 한 분을 24시간 섬긴다‘는 의미로 민원업무 담당 공무원을 격려하고 사기를 진작시키기 위해 2010년부터 매년 개최되고 있다. 올해는 서울시 금천구청에서 개최됐다.

이날 행사에서는 ‘국민행복민원실’, ‘원스톱 방문 민원창구’, ‘민원제도 개선’ 분야 우수기관 시상식이 있었다.

금천구는 수요자 중심의 민원서비스 제공을 위해 민원실 내·외부 환경과 민원서비스를 크게 개선한 성과를 인정받아 2021년 국민행복민원실 우수기관(국무총리 표창)으로 선정되는 쾌거를 이뤘다.

국민행복민원실 신규 인증을 받은 금천구청 통합민원실은 2011년 12월부터 민원실 원스톱 창구를 운영(즉결·단순민원 업무 통합처리)하고 있다. 3개 부서(민원여권과, 부동산정보과, 교통행정과) 직원 전체가 상주 근무, 2개 부서(세무1과, 세무2과)가 교대로 근무한다.

민원안내 전담 직원을 배치해 적극적이고, 전문적인 안내 체계를 구축했고, 민원안내 데스크에 장애인, 노약자 응대를 위한 사회적 배려 전담 창구를 두고 있다.

또 민원실 내 취업정보센터를 운영해 주민들에게 일자리 정보를 제공하는 등 민원서비스 품질 향상을 도모해 왔다.

아울러 2020년에는 민원실 리모델링을 통해 높낮이가 다른 민원 서식대, 북카페를 새로 설치하고, 민원인 대기석, 수유실, 자동문 등을 개선해 밝은 분위기와 쾌적한 환경 조성했다.

유성훈 금천구청장은 “구청은 최일선에서 주민에게 행정서비스를 제공하는 기관으로 이번 ‘국민행복민원실 우수기관’으로 선정돼 매우 뜻깊게 생각한다”라며, “앞으로도 편리하고 안전한 민원실 환경을 만들고, 주민들의 목소리에 귀 기울이는 민원행정을 추구하기 위해 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.

김선갑 광진구청장이 24일 구청 종합상황실에서 열린 ‘2021 복지구청장상’ 시상식에서 ‘복지구청장상’을 수상했다.

서울시 사회복지사협회가 주관하는 이번 시상은 자치구 복지 발전과 사회복지사의 지위 향상 및 권익 증진에 기여한 단체장을 선정, 성과를 알리기 위해 마련됐다.

김선갑 구청장은 지난 2018년 취임이후 광진복지재단을 출범, 그물망 복지 체계를 구축하는 등 복지 발전에 기여했다.

또, 사회복지시설 종사자의 처우 및 지위 향상을 위한 실태조사와 구 차원의 처우 개선 사업을 추진한 공적을 인정받아 수상의 영예를 안았다.

특히 ▲광진형돌봄SOS사업 ▲인생 이모작 50+ 정책사업 ▲임신부 맞춤형 가사 돌봄 및 광진맘택시 ▲시각장애인 쉼터?농아인쉼터 조성 ▲사회복지시설 종사자 복지 포인트 신설 등은 지방자치단체 수범사례로 뽑히고 있다.

이와 함께 김선갑 구청장은 지난 18일 여의도 전경련 회관 컨퍼런스센터에서 열린 ‘2021년도 제1회 대한민국 자치대상’에서 단체장 부문 복지대상을 수상했다.

김 구청장은 자치구 복지발전 및 사회복지사의 지위향상 공적과 더불어 광진형 복지기준선 수립, 출산?양육 지원 등을 적극적으로 추진한 공적을 인정받았다.

김선갑 광진구청장은 “이번 수상은 광진구의 복지 발전을 위해 민·관의 사회복지 종사자들 모두가 노력한 성과라고 생각한다”며 “앞으로도 적극적인 복지사업을 추진하여 구민들이 실질적으로 체감할 수 있는 실용적이고 유익한 사업을 추진해 모두가 함께 행복한 광진을 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

서울 강서구(구청장 노현송)는 24일 오전 구청 대회의실에서 ‘고도제한 완화 추진위원회 정기회의’를 개최했다.

이날 회의에 참석한 노현송 구청장과 고도제한 완화 추진위원회 위원들은 지난 1년간 추진 성과를 공유하고 고도제한 완화 조속 추진을 위한 앞으로의 활동방향을 재점검하는 시간을 가졌다.

노현송 구청장은 “그동안 어려운 여건에서도 주민 여러분과 점진적인 성과를 이루어낸 만큼 이를 토대로 조만간 실질적인 고도제한 완화가 반드시 이루어질 것이라 확신한다”며 “주민 여러분의 숙원 해결을 위해 끝까지 최선을 다하겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr