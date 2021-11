[아시아경제 유현석 기자] 쿠팡은 주주배정 방식으로 보통주 9499주를 유상증자한다고 24일 공시했다.

주당 발행가격은 5000만원이다. 조달금액은 총 4749억5000만원이다. 운영 자금 조달을 목적으로 발행한다.

한국 쿠팡 지분은 미국 상장법인 쿠팡 아이엔씨(Inc.)가 100% 보유하고 있다.

쿠팡은 지난 3월 쿠팡 아이엔씨가 미국 뉴욕증시에 상장된 이후 4번째 유상증자를 진행한다. 지난 4월과 7월, 10월에도 같은 방식으로 자금을 조달했다.

