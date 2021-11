[포토] 이재용 부회장, 방미 일정 마치고 귀국

이재용 삼성전자 부회장이 24일 열흘 간의 미국 출장을 마치고 서울김포비즈니스항공센터를 통해 귀국하고 있다. 삼성전자는 이날 미국 텍사스주 테일러시에 20조원 규모의 파운드리(시스템반도체 위탁생산) 공장을 신설하겠다고 최종 발표했다./김현민 기자 kimhyun81@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.