완주군, 이서 콩쥐팥쥐도서관 시설 전체 개방

[완주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 완주군은 단계적 일상회복에 맞춰 이서면에 위치한 콩쥐팥쥐도서관 시설을 전체 개방했다고 24일 밝혔다.

갈산리 혁신도시에 위치하고 있는 콩쥐팥쥐도서관은 지난해 12월 준공돼 인근 주민들의 많은 사랑을 받아왔으나, 코로나19 확산으로 그동안 이용인원을 50% 이내로 제한해 시설을 이용하는데 제약이 있어왔다.

이에 따라 1층의 북카페·어린이자료실·민원센터, 2층의 만화카페 및 미니영화관과 여행자 전문서적이 비치된 디지털자료실 등을 자유롭게 이용할 수 있게 됐다.

또한 3층 강당(109석), 도란도란 휴게실, 문화강좌실, 전시실 등과 함께, 4층의 공부방(95석)과 스마트룸(48석), 동아리방, 보존서고, 그리고 5층의 청년창업공간, 방과후강의실, 평생학습배움터 공간까지 복합기능의 공간도 활용하게 된다.

완주군은 미니영화관(3개소)에서 영화(영화는 오전 오후 타임으로 2회 걸쳐 선착순으로 관람자가 영화선택)를, 강당에서는 토요시네마(매주 토요일 오후 2시)로 온가족이 볼 수 있는 애니메이션 영화를 12월 18일까지 상영할 방침이다.

이외에도 나도 그림책 작가, 재능기부로 뇌과학 강연과 인형극 공연, 인문학 강연, 영어교실, 중국어교실, 바둑교실, 청년 플랫폼 도마제작 등의 프로그램이 열리고 있으며, 전시실에는 원화전시와 주민자율 작품전시회가 활발하게 운영되고 있다고 완주군을 덧붙였다.

