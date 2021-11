[아시아경제 공병선 기자] 뉴파워프라즈마 뉴파워프라즈마 144960 | 코스닥 증권정보 현재가 6,950 전일대비 80 등락률 -1.14% 거래량 473,126 전일가 7,030 2021.11.24 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [기로의 상장사]뉴파워프라즈마, 한국화이바 주식 못 판다수익률 신화! “제2의 SK바이오사이언스” 공개! [e공시 눈에 띄네] 코스닥-8일 close 는 위순임 대표이사를 신규 선임했다고 24일 공시했다. 양재영 전 대표이사는 사내이사직을 유지한다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr