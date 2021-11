카카오, '다음' 뉴스 알고리즘 추천·랭킹 서비스 없앤다

다음 뉴스, 구독 서비스 모델로 전환

[아시아경제 부애리 기자] 카카오가 내년 1월 모바일을 시작으로 다음(Daum) 뉴스 기사 랭킹과 배열 서비스를 종료한다. 모바일 적용 이후 PC버전에 순차적으로 도입된다.

24일 카카오는 콘텐츠 제휴 언론사들을 상대로 '다음 뉴스 서비스 개편 온라인 설명회'를 진행하고 이 같은 계획을 공개했다.

카카오는 다음에서 제공하던 알고리즘 추천, 랭킹 방식의 뉴스 서비스를 종료한다. 대신 '구독형 서비스'를 도입한다. 지난 8월 카카오톡에 큐레이션 서비스 '뷰'를 선보인 카카오는 내년 1월 중순부터 모바일 다음에도 '뷰' 서비스를 확대 적용할 예정이다.

'뷰'는 누구나 에디터로서 자신만의 관점을 담은 차별화된 콘텐츠를 발행할 수 있고, 취향에 맞는 콘텐츠를 소비할 수 있는 서비스다.

카카오는 다음에 '발견' 탭을 신설하고 이용자가 직접 구독한 채널의 보드만 모아 볼 수 있는 '마이뷰'도 만든다. 기존 뉴스 서비스 이용자와 언론사들을 위해 언론사들의 보드만을 모아 구독할 수 있는 '뉴스'탭은 추가로 제공한다. 언론사는 뉴스·사진·동영상 등 다양한 형태의 기사를 직접 편집해 '보드' 형태로 발행할 수 있다.

그간 국내 대형 포털들은 정치권 등으로부터 실시간 검색어 악용 논란 뉴스 알고리즘 조작 등의 비판에 시달려왔다. 이에 카카오는 뉴스 서비스의 개편을 지속적으로 추진했다. 지난해에는 실시간 이슈 검색어를 폐지했고 올해 3월에는 다음뉴스에 언론사 선택 기능을 제공한 데 이어 이번엔 아예 전면 개편을 선언했다.

카카오 관계자는 "이번 개편을 통해 콘텐츠를 유통하는 것에서 한걸음 더 나아가 언론사가 구독자와 관계를 맺고, 쌍방향으로 소통하며 유대감을 형성할 수 있는 생태계를 조성하고자 한다"며 "앞으로 다양한 콘텐츠 비즈니스가 가능하도록 관계형 도구와 유료모델 등을 도입해 끊임없이 서비스를 발전시켜 나갈 것"이라고 말했다.

