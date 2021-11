이재명 “정부 벤처투자 대폭 확대…연 30만개 기업 창업 유도”

[아시아경제 전진영 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보는 24일 중소기업 성장을 위해 정부의 벤처투자 확대를 대폭 늘리고 기술혁신형 기업 연 30만개 창업을 유도하겠다고 밝혔다.

이 후보는 이날 오후 중소기업중앙회를 방문해 “전환적 공정성장 전략으로 중소기업이 강한 경제를 만들고 중소기업의 공정 안전망을 구축하겠다”며 중소기업 정책 4대 비전을 발표했다.

4대 비전은 ▲대-중소기업 간 공정한 거래 질서 확립 ▲중소기업이 강한 경제 구축 ▲정부의 벤처투자 대폭 확대 및 대규모 펀드 조성 ▲현장 중심 지원을 통한 소상공인·전통시장 경쟁력 증진 등을 골자로 한다.

이 후보는 “대공황 시기 뉴딜처럼 정부의 대대적 투자로 대전환의 위기를 성장의 기회로 만들어야 한다”면서도 “자유로운 창의와 혁신의 시장질서는 공정성 없이 성립할 수 없다”며 공정한 시장질서 확립 의지를 표명했다.

이 후보는 특히 창업 투자 중요성을 강조하며 창업연대기금 등 정부의 벤처 투자를 대폭 확대하고, 기술혁신형 기업 창업 연 30만개 달성을 목표로 내세웠다. 데카콘(기업가치 10조 이상) 기업 육성을 위한 메가 테크펀드 조성에도 나서겠다고 했다.

이어 중소기업에 대한 기술탈취를 원천 방지하고 납품단가 연동제 등을 도입해 하도급 불공정거래 행위도 차단하겠다고 했다.

또 중소기업 노동자의 임금과 복지 수준을 향상하고 디지털 역량 강화 지원에도 힘을 쏟겠다고 밝혔다.

소상공인 및 전통산업 지원 방안으로는 임차 상인 임대료 부담 완화, 프랜차이즈 허가 관리와 계약제도 개선, 노란우산 공제 및 복지 사업 확대 등을 내걸었다.

이 후보는 “노동 존중과 기업 존중이 공존할 수 있음을 증명하겠다”며 “진짜 기업 친화 정책은 유착이 아니라 공정임을 실천으로 보여드리겠다”고 강조했다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr