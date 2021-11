영광군, 내달부터 ‘희망2022 나눔캠페인’ 전개

[영광=아시아경제 호남취재본부 이전성 기자] 전남 영광군(군수 김준성)은 내달 1일부터 내년 1월 31일까지 ‘나눔, 모두를 위한 사회백신’이라는 슬로건으로 ‘희망2022나눔캠페인’을 전개한다고 24일 밝혔다.

성금은 전남사회복지공동모금회, 언론사에서 접수하며, 금융기관의 온라인 접수창구를 이용해 기탁하는 방식으로 영광군 사회복지과와 읍·면사무소에서도 모금을 대행한다.

군에서 모금된 성금은 전남사회복지공동모금회를 통해 군으로 다시 배분되며 긴급지원, 사회복지시설 지원, 저소득층 주택개보수사업, 어려운 이웃 물품 지원 등 공공복지서비스를 보완하는 다양한 분야에 지원된다.

매년 군에 배분된 성금액은 모금액 대비 200% 이상으로 모금액이 많을수록 더 많은 금액이 군에 배분되며 많은 사람이 참여할수록 지역의 어려운 이웃이 더 많은 혜택을 받을 수 있다.

김준성 군수는 “이번 캠페인을 통해서 소중한 나눔을 실천해 주시면 모두의 행복이 두 배가 될 것이다”며 “군민의 뜨거운 참여를 부탁드리며 이를 통해 군 사랑의 온도가 올라가 소중한 나눔과 따뜻한 온정이 넘치는 지역을 만들고 어려운 이웃들에게는 희망과 꿈을 전달하는 뜻깊은 캠페인이 되길 바란다”고 말했다.

