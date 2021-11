대우조선해양, 잠수함 작전 성능 견인…잠수함용 메탄올 개질 플랜트 인도 성공

연료 개질 및 수소 분야 기술력 입증

잠수함 운용 능력 향상에 기여

[아시아경제 황윤주 기자] 대우조선해양이 방위산업 분야 기술경쟁력 강화에 나서고 있다.

대우조선해양 대우조선해양 042660 | 코스피 증권정보 현재가 24,400 전일대비 1,400 등락률 -5.43% 거래량 416,556 전일가 25,800 2021.11.24 10:54 장중(20분지연) 관련기사 대우조선, 함정 사이버보안 세미나 후원[클릭 e종목] “현대미포조선, 가장 빠른 회복세 예상돼”[클릭e종목]"대우조선해양, 회복까지는 시간이 필요" close 은 시흥R&D캠퍼스에서 ‘잠수함 연료전지용 메탄올 수증기 개질(改質) 플랜트’ 인도식을 성공적으로 마무리했다고 24일 밝혔다.

이번에 대우조선해양 대우조선해양 042660 | 코스피 증권정보 현재가 24,400 전일대비 1,400 등락률 -5.43% 거래량 416,556 전일가 25,800 2021.11.24 10:54 장중(20분지연) 관련기사 대우조선, 함정 사이버보안 세미나 후원[클릭 e종목] “현대미포조선, 가장 빠른 회복세 예상돼”[클릭e종목]"대우조선해양, 회복까지는 시간이 필요" close 이 인도한 플랜트는 ‘잠수함 연료전지용 메탄올 수증기 개질 기술’ 이 적용된 제품으로 메탄올과 물을 통해 고순도 수소를 생산하는 시스템이다. 우리 해군과 관련 기관들은 이번 연구가 한국 잠수함의 작전 성능을 한 단계 끌어올렸다고 평가하고 있다.

연료전지는 발전 효율이 높고 소음과 진동이 없으며, 전기 생산 후 물 외에 별도 이물질이 발생하지 않는 대표적 친환경 발전 장치로 기존 내연기관을 대체할 차세대 동력원으로 손꼽히고 있다. 여기에 잠수함 연료 개질 기술은 독일, 프랑스, 스페인 등 주요 에너지 선진국에서 20년 이상 연구개발에 공들여 온 최첨단 기술이다.

현재 잠수함 연료전지에 필요한 수소 공급은 일반적으로 금속수소저장합금(metal hydride) 실린더를 활용하고 있다. 그런데 이 방식은 무게당 저장 효율이 낮고 장비 설치를 위한 공간이 확보돼야 한다. 또, 수소 충전을 위한 별도 부대설비가 필요하며 충전 시간도 길다는 단점이 있었다. 반면, 메탄올을 활용한 연료 개질 방식은 저장 효율이 높아 잠항 운용 능력을 향상시키고, 재충전을 위한 별도 설비도 필요 없다.

한편 대우조선해양 대우조선해양 042660 | 코스피 증권정보 현재가 24,400 전일대비 1,400 등락률 -5.43% 거래량 416,556 전일가 25,800 2021.11.24 10:54 장중(20분지연) 관련기사 대우조선, 함정 사이버보안 세미나 후원[클릭 e종목] “현대미포조선, 가장 빠른 회복세 예상돼”[클릭e종목]"대우조선해양, 회복까지는 시간이 필요" close 은 에이치앤파워㈜, ㈜KTE 등 국내 주요 업체들과 손잡고 국방과학연구소가 보유한 핵심기술인 메탄올 개질, 수소 정제, 열원 공급 기술을 기반으로 국내 최초 고압형 메탄올 개질 플랜트를 제작했다. 이들은 지난 2018년 12월 시제품 제작 업체로 선정돼 에너지, 무장 등 체계 종합업체로서의 기술과 노하우를 활용해 제품개발에 전념해 왔다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr