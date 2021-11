[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 동의대 양진국 교수가 국토교통부 장관 표창장을 받았다.

동의대 건축공학전공 양진국 교수는 건설 분야 VE(Value Engineering) 기법 개발과 교육, 보급 등을 통해 VE 발전에 기여한 점을 인정받아 지난 19일 표창장을 받았다.

양 교수는 부산시에서 실시하는 건설프로젝트에서 검토 위원으로 설계VE 업무를 진행해 지난 1월에 부산시장 표창을 받았다.

설계VE는 총공사비 100억원 이상인 공공 건설공사에 의무적으로 적용하도록 규정돼 있다.

VE는 기존 설계안의 합리적인 대안을 창출해 건설프로젝트의 예산 절감과 성능향상을 구현할 수 있는 검증된 관리기법이다.

