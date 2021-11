오세훈 "2026년 톱5 자율주행 도시로"…인프라 구축에 1487억 투입

'자율주행 비전 2030' 발표

상암 시작으로 강남·여의도·마곡 등 영업용 자율차 거점 확대…강남은 레벨4 로보택시 운행

내년 4월 청계천 도심순환형 자율주행버스 운행, 2025년 청소·순찰·제설 등 공공 서비스

[아시아경제 임철영 기자] 오세훈 서울시장이 2026년까지 1487억원을 투입해 서울 전역에 자율주행 인프라를 구축한다. 이달 말부터 자율주행차가 운행을 시작하는 상암을 시작으로 강남, 여의도, 마곡 등을 자율주행 시범지구로 추가 지정해 거점을 확대해 나간다는 계획이다.

24일 오 시장은 '서울 자율주행 비전 2030'을 발표하고 2026년까지 서울 전역 곳곳에 자율주행 인프라를 구축하겠다고 밝혔다. '서울 자율주행 비전 2030'은 앞서 '서울비전 2030'에서 제시한 ‘스마트 입체교통도시’를 달성하기 위한 자율주행 분야 기본계획으로 자율주행과 관련한 지자체 첫 프로젝트다.

'서울 자율주행 비전 2030'은 ▲자율차 시범운행지구 확대 및 이동서비스 상용화 ▲청계천 자율주행버스 운행 ▲대중교통수단으로 자율주행버스 정착 ▲공공서비스 분야에 자율차 기반 도시관리 도입 ▲서울시 전역 자율주행 인프라 구축 등 5개 분야로 추진된다.

우선 첫 ‘자율주행 시범지구’로 지정됐던 상암에서는 11월 말부터 자율차가 운행을 시작한다. 한 달 간 무료 운행 후 유상운송에 들어간다. 서울시는 이어 내년에는 강남, 2023년에는 여의도, 2024년에는 마곡을 자율주행 시범지구로 지정한다. 2026년까지 300대 이상의 자율차 서비스를 선보인다는 계획이다. 또한 이르면 내년 4월부터 연간 4000만명이 찾는 도심명소 청계천에 도심순환형 자율주행버스를 운행한다.

오 시장은 "강남 지역에서는 내년 초부터 레벨4 수준의 로보택시(무인 자율주행택시)를 운행할 계획"이라며 "내년 4월에는 청계천에 도심순환형 자율주행버스를 운행해 경복궁, 창경궁, 광장시장, 동대문 등을 연계하는 이동 서비스로 운행하는 동시에 관광수단으로도 시민들이 자율주행차를 경험할 수 있도록 다양한 기회를 제공하겠다"고 설명했다.

2023년에는 자율주행 노선버스(홍대~종각~흥인지문) 시범운행을 시작해 2026년까지 자율주행버스를 대중교통수단으로 정착시킨다는 목표도 세웠다. 서울시는 심야시간대 이동이 많은 홍대~신촌~종각~흥인지문(9.7km)을 연결하는 노선을 신설해 심야시간대 중앙차로를 이용하도록 하고 2024년에는 ▲여의도~도심~도봉(24.6km) ▲수색~도심~상봉(23.8km) ▲구파발~도심~강남(24.6km) 등 도심과 부도심을 연결하는 장거리 운행 심야 자율주행버스 노선을 추가 운행한다는 계획이다.

이어 2025년부터 순찰·청소·제설 등 도시관리 공공서비스에도 자율차를 도입하고, 2027년 상용 자율차(Lv.4) 판매에 앞서 2026년까지 서울 전역에 자율주행 인프라를 구축한다는 계획이다. 서울시는 자율차의 안전한 도심운행을 위해 모든 신호교차로(4291개소)의 교통신호정보를 디지털화해 0.1초 단위로 제공한다. 눈·비, 안개 등 악천후 뿐만 아니라 신호인식 비전 센서 오류나 고장 시에도 24시간 안전한 도심 자율차 운행을 지원할 예정이다.

아울러 오 시장은 2026년까지 서울시내 2차선 이상 모든 도로에 자율주행 인프라를 구축하고 시민들이 생활 속에서 이용할 수 있는 서비스를 단계적으로 도입해 2026년 '톱5 자율주행 도시'로 도약하고, 2030년에는 세계 3위권까지 끌어올려 도시 경쟁력을 높인다는 비전도 제시했다.

오 시장은 "서울시는 자율주행과 함께 하는 미래도시 서울은 단순히 운전에서 해방되는 것을 넘어 운전면허가 있든 없든 남녀노소 구분 없이 모든 시민이 24시간 차별 없는 이동의 자유를 보장한다는 점에서 큰 의미를 갖는다"면서 "차량과 주차장 수요가 감소하면서 기존 차도의 30% 이상을 보도로 전환해 서울의 도시공간을 보행 중심으로 재창출할 수 있을 것"고 전망했다.

한편 서울시는 자율주행 상용화가 시의 노력만으로는 실현할 수 없는 만큼 기업·대학·연구기관 등 자율주행과 관련된 기관을 아우르는 민·관·학·연 협의체를 가동해 사업추진의 걸림돌을 극복하고 상용화를 앞당긴다는 목표다.

오 시장은 "자율주행 인프라를 서울 전역으로 확대해나감으로써 2026년까지 서울을 톱5 자율주행 선도도시로 만들겠다"며 "2030년 서울은 차별 없는 이동의 자유가 보장되고 교통사고 없는 안전한 도시, 자동차가 줄어들어 쾌적하고 보행자와 자전거, 물류로봇이 도로를 공유하는 도시, 자율주행 표준모델 도시로 기억될 것"이라고 강조했다.

