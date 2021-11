[아시아경제 임혜선 기자] 동원홈푸드는 수제 돈가스 전문 프랜차이즈 ‘동명카츠’를 운영하는 던케이투에스와 식자재 공급에 대한 업무 협약을 체결했다고 24일 밝혔다.

동원홈푸드는 23일 서울 서초구 동원산업빌딩에서 진행된 이번 협약을 통해 향후 던케이투에스가 운영하는 전국 100여개 ‘동명카츠’ 가맹점에 연간 50억 원 규모의 식자재를 공급하게 됐다.

‘동명카츠’는 전국 100여개 매장을 운영하고 있는 프랜차이즈 브랜드다. 국내 최초로 돈가스 테이크아웃 서비스를 도입해 운영하고 있으며, 1인분에 3300원이라는 합리적인 가격이 특징이다. 국산 100% 냉장육만을 사용하며 ‘당일 생산, 당일 판매’ 컨셉으로 신선한 돈가스를 판매하고 있다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr