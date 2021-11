한·코스타리카 통상장관 면담…"FTA 통한 교역 확대 및 인프라 협력"

[세종=아시아경제 권해영 기자] 여한구 산업통상자원부 통상교섭본부장은 코스타리카 대통령 방한을 계기로 24일 서울에서 안드레스 발렌시아노 야무니 코스타리카 대외무역부 장관과 면담을 개최했다.

여 본부장은 "올해 3월 한-중미 자유무역협정(FTA)이 전체 발효됨으로써 양국 간 교역·투자 활성화 계기가 마련됐다"며 "전체 발효 계기 첫 공동위 개최 등 양국 간 원활한 FTA 이행 등을 위해 노력하고 있는 만큼 교역 확대 등 진전이 있을 것으로 기대한다"고 밝혔다.

지난 2019년 11월 한국과 코스타리카 간 한-중미 FTA 발효 후 관세인하 혜택으로 대(對) 코스타리카 수출은 의약품·의료기기의 경우 2016년 800만달러에서 2020년 2300만달러로 증가했으며, 철강은 같은 기간 200만달러에서 900만달러까지 늘어났다.

대 코스타리가 커피 수입 규모는 같은 기간 1010만달러에서 1360만달러로 증가했다. FTA 발효로 한국인이 좋아하는 질 좋은 커피를 저렴한 가격으로 즐길 수 있게 됐다는 평가다.

여 본부장은 "앞으로도 한-중미 FTA가 양국의 코로나19 이후 포용적이고 지속가능한 경제 회복에 기여하고, 한-코 양국의 경제 협력 관계 강화에도 일조하기 바란다"며 "디지털, 친환경, 과학기술, 혁신 등 분야에서 '한국판 뉴딜' 정책과 코스타리카의 '2020-2050 포용적·탈탄소화 경제를 위한 국토발전전략' 정책 간 협력을 확대해 나가길 바란다"고 밝혔다.

아울러 현재 코스타리카 정부가 추진하는 국책 인프라 사업에서도 양국 정부, 기관 및 기업 간 교류와 협력을 확대해 나가자고 강조했다.

