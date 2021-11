"33개월 딸과 먹던 백화점 빵 속에서 제습제 알갱이가 나왔습니다"

A씨 "빵 업체 담당자, 사과 없이 금액 제시하라 해...'얼마 주면 입 닫을래'라는 식으로 들렸다"

[아시아경제 김소영 기자] 국내 대형 백화점에 입점해 있는 한 유명 빵집에서 구매한 빵 속에 제습제가 나왔는데, 피해 고객은 업체 측이 제대로 된 사과가 아닌 입막음을 시도했다고 주장하고 있어 논란이 일고 있다.

23일 연합뉴스 보도에 따르면, 경기도 화성시에 거주하는 40대 여성 A씨는 지난주 집 인근 백화점에 입점된 빵집에서 수박 식빵, 바나나 빵, 딸기 빵 등을 구매했다.

집으로 돌아온 A씨는 33개월 된 딸에게 빵의 3분의 2가량을 먹인 후 남은 부분을 먹다 이물감을 느껴 빵을 뱉어냈다. A씨에 따르면 빵 속에는 비닐 포장에서 터져 나온 것으로 보이는 제습제 알갱이들이 들어있었다.

이에 A씨는 다음날 곧장 백화점에 항의했고, 식음료 책임자로부터 사과를 받았다. 하지만 A씨는 이어 전화를 걸어온 빵집 담당자가 제대로 된 사과 없이 '얼마를 원하는지 금액을 먼저 제시하라'고 했다고 주장했다. A씨는 "'얼마 주면 입 닫을래'라는 식으로 들렸다"고 분통을 터트렸다.

백화점 측은 빵을 반죽하고 굽는 과정에서 제습제가 들어간 것으로 보인다며 실수를 인정하고 사과의 뜻을 전했다. 또 백화점과 빵집 관계자들이 A씨를 직접 찾아가 사과했으며 보상 방안을 논의하고 있다고 밝혔다.

그러나 A씨는 "백화점과 빵집 측은 보상금액으로 50만원을 제시했고 이를 거절하면 보험 처리돼 금액이 줄어들 수 있다고 말한다"며 "사과도 진정성이 없고 보상금도 적절하지 않다"고 반발했다.

그러면서 "백화점 입점 업체라 믿고 샀는데 사태의 심각성을 모르는 거 같다"며 "식품의약품안전처와 화성시 국민신문고에도 신고했다"고 상황을 설명했다.

김소영 기자 sozero815@asiae.co.kr