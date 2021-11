한국에너지공대-삼양사, 수소에너지·이차전지 연구협약

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 한국에너지공과대학교(총장 윤의준·KENTECH)는 지난 22일 ㈜삼양사(대표 송자량, 강호성, 이하 삼양사)와 업무협약을 체결했다고 23일 밝혔다.

이번 업무협약은 수소에너지 및 이차전지 분야의 성공적인 R&D 협력을 주요 골자로 ▲수소에너지 및 이차전지 연구 협력 ▲연구개발에 관련된 자료 및 정보의 교류 ▲공동 R&D 주제 발굴 및 국가 연구과제의 공동 추진 ▲연구 및 교육협력을 위한 인력교류 등을 진행할 예정이다.

이상윤 삼양사 CTO는 "미래 핵심기술을 조기에 확보하고 친환경, ESG 트렌드에 대응하기 위해 외부 연구기관, 기업 등과 적극 협력해 개방형 혁신을 지속 추진할 것"이라고 밝혔다.

박진호 KENTECH 연구부총장은 "이번 업무협약을 통해 삼양사의 미래사업 진출을 지원하고 수소 및 이차전지 분야에서 KENTECH의 신사업 발굴형 연구개발을 촉진하는 윈윈(win-win)형 산학협력의 롤모델을 구축하게 될 것이다"라고 소감을 밝혔다.

