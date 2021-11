엔투텍, 47억 규모 금호에이치티 주식 전량 처분 결정

[아시아경제 이선애 기자] 엔투텍은 투자수익 실현을 위해 금호에이치티 주식 201만5033주를 전량 처분하기로 결정했다고 23일 공시했다. 처분금액은 46억7488만원이며 이는 자기자본대비 7.71%에 해당하는 규모이다. 처분예정일자는 2022년 6월30일이다.

