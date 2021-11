KOTRA, '2021 신남방·신북방 비즈니스 상담사례집' 발간

[아시아경제 정현진 기자] KOTRA가 아세안 10개국, 인도 등 신남방 지역과 러시아, CIS 등 14개국인 신북방 지역 관련 무역·투자 전문 상담 내용을 수록한 '2021 신남방·신북방 비즈니스 상담사례집'을 발간했다고 24일 밝혔다.

이번 상담사례집에는 신남방·신북방 비즈니스 데스크에서 접수한 고객 상담 중 문의 빈도가 높았던 실제 사례를 바탕으로 35건의 신남방 지역 무역·투자 상담 사례와 10건의 신북방 지역 무역·투자 상담 사례, 해외 진출 시 활용 가능한 국내외 홈페이지 정보 등을 수록했다. 농수산 식품 분야와 의료기기, 공산품 규격·인증 분야의 심층 상담 사례도 포함됐다.

KOTRA는 아세안 10개국과 인도를 아우르는 신남방 지역과 러시아, 몽골 등 신북방 지역 진출 전문 상담과 애로 해소 등을 지원하기 위해 2019년 5월에 신남방·신북방 비즈니스 데스크를 설치했다. 데스크의 해외조직으로 지난해 2월부터 베트남(하노이), 인도네시아(자카르타), 인도(뉴델리)에 '신남방 비즈니스 협력센터'를 운영하며 현지 기업활동 지원과 상대국과의 상생 협력 등을 추진해 나가고 있다.

김태호 KOTRA 경제통상협력본부장은 "이번 상담사례집이 코로나19로 신남방·신북방 지역 진출에 어려움을 겪고 있는 우리 기업에 조금이나마 도움이 되기를 기대한다"면서 "우리 중소·중견기업의 신남방·신북방 진출 확대를 위해 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.

이번 상담사례집은 KOTRA 해외시장뉴스 누리집에서 PDF형태로 공개돼 이용 가능하다. 또 KOTRA는 상담사례집 내용을 알기 쉽게 설명한 '신남방·신북방 비즈니스 상담사례집 언박싱 영상'을 이달 24일 유튜브 'KOTRA TV' 채널에 공개할 예정이다.

