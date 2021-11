케이뱅크, ‘kt 위즈 우승’ 기념 연 2.1% 정기예금 특판

[아시아경제 성기호 기자] 케이뱅크는 스폰서로 참가한 그룹 야구단 ‘케이티 위즈(kt wiz)’의 창단 첫 한국시리즈 우승을 기념해 정기예금 특별 금리 이벤트를 진행한다고 23일 밝혔다.

케이뱅크는 올해부터 kt 위즈 포수 가슴 보호대와 홈구장인 수원 kt 위즈파크에 사명 광고를 진행해오고 있다. kt 위즈가 사상 첫 한국시리즈를 우승한 2021년을 기리기 위해 케이뱅크의 정기예금 ‘코드K정기예금’ 1년 만기 상품에 연 2.1%(세전 기준)가 적용된다. 지난 22일 기준 은행권 정기예금 상품의 금리가 연 0.50%~1.82%인 점을 감안하면 정기예금으로는 은행권 최고 수준이다.

이번 이벤트는 별도의 기한 없이 한도가 소진될 때까지 진행된다. kt 위즈의 한국시리즈 우승연도를 기념하기 위해 이벤트 한도 역시 총 2021억 원으로 마련됐다.

케이뱅크 고객 누구나 케이뱅크 앱 또는 케이뱅크 홈페이지를 통해 코드K정기예금에 가입하면 자동으로 이벤트 금리를 적용 받을 수 있다.

케이뱅크 관계자는 “스폰서십을 맺은 kt 위즈의 우승으로 케이뱅크 고객에게 혜택을 드릴 수 있는 기회를 갖게 돼 기쁘다”고 말했다.

