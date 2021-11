HSTB, 욕실 인테리어 활용도 높인 ‘발룬 세면대’ 출시

㈜화신세라믹의 토탈바스 전문 브랜드 HSTB에서 욕실 인테리어 활용성을 높인 발룬 세면대(HSL-G821)를 새롭게 출시했다고 밝혔다.

HSTB의 발룬 액상 아크릴 세면대는 시공 방법에 따라 벽걸이 세면대와 탑볼형 세면대 두 가지 방식으로 시공할 수 있어 활용도가 높으며, 원홀 세면 수전과 매립 수전, 탑볼 세면 수전 등과 함께 다양한 세면대 인테리어를 디자인할 수 있다.

소프트 미니멀리즘을 모티브로 부드러운 곡선을 통해 세련미를 강조하여 단순하지만 감성적인 디자인으로 아파트, 오피스텔, 호텔 욕실, 백화점 파우더룸 등 다양한 장소에 적용해 감각적인 공간 연출이 가능하다.

가로 500mm, 세로 400mm, 높이 150mm 사이즈의 발룬 액상 아크릴 세면대는 인체에 무해한 친환경 소재 액상 아크릴 재질로 깔끔한 마감이 특징이다. 무광 화이트 색상의 액상 아크릴 소재는 고급스러운 욕실 인테리어를 연출할 수 있고, 견고한 내구성을 자랑해 오랜 시간 청결하게 사용할 수 있어 소비자들의 좋은 반응을 얻고 있다.

㈜화신세라믹 관계자는 “사용자들의 다양한 욕실 환경을 고려해 벽걸이 세면대와 탑볼형 세면대 두 가지로 선택 시공할 수 있는 활용도 높은 발룬 세면대를 선보이게 되었다”라고 전하며 “프리미엄 욕실 인테리어를 위한 토탈바스 전문 브랜드 HSTB는 높아진 소비자의 안목을 충족시킬 수 있는 뛰어난 디자인과 품질의 제품을 지속적으로 라인업 시킬 예정이다”라고 덧붙였다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr