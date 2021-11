5G 통신 도입 증가 발맞춰…삼성전기, 5G 기지국용 MLCC 개발

[아시아경제 정현진 기자] 삼성전기 삼성전기 009150 | 코스피 증권정보 현재가 177,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 174,000 2021.11.23 08:32 장시작전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"삼성전기, 패키지판 호황·메타버스 호재 주목"코스피는 하락.. 게임株는 '두각'거세진 인플레 압력에…투자 전략 '갈팡질팡' close 가 5G 통신 기지국용 고용량·고전압 적층세라믹캐패시터(MLCC)를 개발했다고 23일 밝혔다. 향후 5G 통신 도입 증가로 5G 기지국 시장이 확대되면서 관련 MLCC 수요도 늘어날 것으로 기대된다.

5G 통신은 높은 주파수 대역을 사용해 대용량의 데이터를 초고속으로 처리할 수 있으며 높은 주파수 특성 때문에 기지국이 많이 필요하다. 5G 통신 기지국은 4G LTE에 비해 송수신 안테나와 부품 수가 늘어나고 전력 소모량과 발열도 커진다. 이에 5G 통신 기지국에 탑재되는 MLCC는 부품 면적을 최소화하고 안정적인 전원 공급을 위해 고용량이어야 한다. 또 전력 손실을 줄이기 위해 높은 동작전압을 사용하는 기지국 특성상 고전압 제품이 필요하고 온도, 습도 등 환경변화에도 정상적으로 동작하기 위해 높은 신뢰성을 요구한다.

이번에 삼성전기가 개발한 MLCC는 3225크기(가로 3.2mm, 세로 2.5mm)에 10uF(마이크로패럿)의 고용량, 100V의 높은 정격전압(전압에 의해 손상되지 않고 견딜 수 있는 최고 전압)을 구현한 제품이다. 우선 저용량 MLCC 2~3개를 대체할 수 있어 부품 실장면적을 줄일 수 있다. 또 100V 정격전압으로 외부의 충격과 진동, 온도, 습도 등 환경 변화에도 MLCC가 정상 작동하도록 신뢰성을 강화했다. 특히 MLCC를 탑재한 기판이 기계적·열적 충격으로 휘어져도 제품이 정상작동하는 강도를 나타내는 휨 강도는 3㎜ 보증으로 업계 최고 수준이라고 삼성전기는 설명했다.

삼성전기는 이 제품을 다음달부터 글로벌 통신장비 거래선으로 공급할 계획이다.

삼성전기 컴포넌트사업부장 김두영 부사장은 "5G 통신 기술 상용화로 기지국 장비 수요가 늘어나며 고성능·고신뢰성 MLCC 수요도 대폭 증가하고 있다"면서 "삼성전기는 MLCC의 핵심 원자재를 자체 개발·제조해 기술 경쟁력을 높이고, 설비 내재화와 생산능력 강화로 시장에서 선도적 지위를 유지하며 고객의 성공에 기여하겠다"고 말했다.

삼성전기는 앞으로 5G 기지국 시장 성장세에 따른 관련 MLCC 수요 확대에 대응할 계획이다. 글로벌 시장조사업체에 따르면 5G 통신 기지국 시장은 2025년 전체 시장의 85%를 차지, 약 35조원에 이를 것으로 전망된다. 고주파를 사용하는 5G 통신은 기지국의 커버리지(서비스 가능 지역)가 4G LTE보다 짧아 기지국이 대폭 늘어나야 하며, 5G 기지국 마다 사용되는 MLCC는 4G LTE 대비 4배인 약 2만개 정도가 필요해, 기지국용 MLCC 시장 수요는 급속도로 성장할 것으로 예상된다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr