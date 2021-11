시진핑 "아세안 농산물 178조원 어치 수입할 것"

개발원조 1조8000억원·선진기술 1000개 제공

미국 압박 맞서 동남아 우군 확보 전략

[아시아경제 이기민 기자] 시진핑 중국 국가주석이 아세안국가에 농산물 178조원 어치 수입, 1조8000억원 개발원조, 선진기술 1000개 재공을 약속했다. 인도·태평양 지역에서 동맹과 우호국을 규합해 중국을 압박하려는 미국에 맞서 동남아 국가들을 우군으로 만들기 위한 전략으로 풀이된다.

중국 중앙TV(CCTV)에 따르면 시 주석은 22일 영상으로 진행된 중국·아세안 대화관계 수립 30주년 기념 정상회의에서 이같이 밝혔다.

시 주석은 이날 연설에서 "거대 국내 시장을 가진 중국은 앞으로 5년간 1500억 달러(약 178조원) 어치의 농산물을 수입하기 위해 노력하는 것을 포함해 아세안 국가들의 우수한 생산품을 더 많이 수입할 것"이라고 말했다.

이 같은 농산물 수입 규모는 중국이 지난해 1월 미국과 맺은 1단계 무역합의에서 약속한 규모(2년에 걸쳐 320억달러)를 5배 가량 웃돈다.

이어 "아세안에 1000개의 선진 응용기술을 제공하고, 향후 5년간 아세안 청년 과학자 300명의 중국 방문 교류를 지원할 것"이라고 밝혔다.

또 "앞으로 3년간 15억달러(약 1조7800억원)의 개발 원조를 아세안 국가들의 방역과 경제 회복에 사용하도록 제공하길 원한다"고 덧붙였다.

시 주석은 아울러 중국과 아세안 자유무역지대 버전 3 조기 가동을 통한 투자·무역 자유화 제고, 디지털경제·녹색경제 등의 협력 확대, 경제·무역 혁신 발전 시범 단지 공동 건설, 높은 품질의 일대일로 건설 등을 제안했다.

그러면서 "중국은 패권주의와 강권정치를 결연히 반대한다"며 "중국은 패권을 추구하지 않을 것이고, 대국이 소국을 괴롭히는 일은 하지 않을 것"이라며 미국의 동맹 규합을 에둘러 비판했다.

또 "우리는 지역 평화의 건설자이자 수호자가 될 것"이라며 "대화를 하되 대항하지 말고, 동반자가 되지만 동맹을 맺지 말고, 협력해서 위협에 대응하고 평화를 깨는 각종 부정적인 요소에 대응해야 한다"고 강조했다. 이어 "우리는 진정한 다자주의를 실천하고, 국제 및 지역 사안을 모두가 협의해서 처리하는 방식을 견지해야 한다"고 덧붙였다.

뿐만 아니라 동남아비핵(핵무기 비보유)조약 의정서의 조기 서명을 기대한다고 밝혔다. 이는 호주 핵추진 잠수함 제공을 요체로 하는 오커스(AUKUS·미국·영국·호주의 안보 협력)와 쿼드(Quad. 미국·일본·호주·인도 4개국 안보 협의체) 등 미국과 동맹국 중심의 '소그룹'에 반대한다는 의지 표시로 해석된다.

한편 미국과 영국 등이 주축인 주요 7개국(G7)도 아세안과의 협력을 원하고 있다. G7 의장국을 맡은 영국 정부는 다음달 10∼12일(현지시간) 영국 리버풀에서 G7 외교개발장관 회의를 연다고 22일 발표하면서 지난 5월 회의 때 참석한 한국, 호주, 인도, 남아프리카공화국 외에도 말레이시아, 태국, 인도네시아 등 아세안 회원국도 처음 초청한다고 설명했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr