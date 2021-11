광주 서구, 따듯한 겨울나기 '김장 나눔 행사'

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 광주 서구 유덕동 자생단체는 22일 관내 소외계층의 따뜻한 겨울나기를 위해 한마음 한뜻 모아 김장 나눔 행사를 가졌다.

이번 김장행사는 유덕동 지역사회보장협의체, 주민자치위원회, 통장단, 새마을회 자생단체 회원들이 다함께 모여 5일간 재료준비, 양념 등을 만들고 버무려, 김장김치 300포기를 담갔다.

회원들의 정성스런 손맛이 깃든 김장김치는 관내 홀몸노인과 장애인세대 등 김장김치를 담가 먹기 힘든 취약계층 200세대에 가가호호 세대 방문하여 김치를 전달하고 안부를 확인하며 훈훈한 이웃 사랑의 정을 나눴다.

유덕동 자생단체 임원진들은 “정성으로 버무린 김장김치가 우리 이웃들에게 따뜻한 겨울 선물과 위로가 되었으면 한다”고 전했으며 “유덕동 자생단체들이 한마음 한뜻으로 봉사하는 자리를 마련하게 되어 기쁘다”고 했다.

이종준 유덕동장은 “코로나19로 어려운 상황에서도 주변의 이웃 돕기를 위해 김장행사에 참여해준 단 자생단체 회원분들게 진심으로 감사하다”며 “앞으로도 민?관이 하나 되어 지역주민들이 더 행복해 질수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

아시아경제 호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr