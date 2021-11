[아시아경제 오주연 기자] 코스메카코리아 코스메카코리아 241710 | 코스닥 증권정보 현재가 13,500 전일대비 450 등락률 -3.23% 거래량 85,203 전일가 13,950 2021.11.22 15:30 장마감 관련기사 코스메카코리아, 항산화 효능 화장료 조성물 국내 특허 취득코스메카코리아, 1분기 매출 935억원…전년비 4.6%↑코스메카코리아, 화장품 밀착력 개선방법 특허 취득 close 는 409억원 규모로 판교 제2테크노밸리 내 신규 R&D 시설에 투자한다고 22일 공시했다. 이는 자기자본대비 23.70%에 해당하는 규모다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr