윤석열 측 "김종인, 제3자 통해 의사 전달…진위 파악 중"

[아시아경제 이현주 기자] 윤석열 국민의힘 대선 후보 측이 22일 김종인 전 비상대책위원장이 선거대책위원회 합류와 관련한 불화설을 일축했다.

이양수 대선 후보 수석대변인은 이날 김영삼 대통령 서거 6주기 추모식 참석 후 기자들과 만나 "어제 저녁에 김종인 전 위원장께서 제3자를 통해 후보에게 (인선 발표를) 조금 늦춰줬음 좋겠다, 내일(22일) 최고위에 안건을 부의 안 했으면 좋겠다고 말한 걸로 안다"면서 이처럼 밝혔다.

이에 앞서 윤 후보는 이날 국민의힘 최고위원회의에 참석해 "김 전 위원장께서는 계속 제가 말씀을 올렸는데 하루 이틀 좀 시간을 더 달라고 하셨다"면서 "이준석 대표와 김병준 전 비대위원장 두 분을 상임선대위원장으로 모시는 안을 최고위에 올리겠다"고 말했다. 윤 후보가 직접 김 전 위원장 인선에 대해선 "본인께서 최종 결심하시면 그때 올리도록 하겠다"고 설명했다.

이 대변인은 김 전 위원장이 시간을 달라고 한 점에 대해 "이유에 대해선 들은 바가 없다"며 "격분, 거부 같은 상당히 자극적 단어가 사용되는데 실제로 했는진 전혀 알려지지 않았다. 사실과 다르다고 보고 있다"고 말했다.

이어 "여러 각도로 알아보고 진위를 파악하고 이유를 알아야 한다"며 제3자를 통한 전달이었기 때문에 아직까지 김 전 위원장의 의중을 파악하지 못 했다고도 전했다.

김병준 전 비대위원장의 상임 선대위원장 인선 발표에 대해서는 "김 전 위원장에 대한 얘기가 아니어서 오늘 안건을 처리했다"고 설명했다.

