신규 확진 2827명, 월요일 발표 기준 최다…위중증 515명(상보)

[아시아경제 서소정 기자] 국내 코로나19 신규 확진자가 22일 2827명으로 월요일 발표 기준 최다를 기록했다.

중앙방역대책본부는 이날 0시 기준 국내 코로나19 누적 확진자가 전날보다 2827명 늘어난 41만8252명이라고 밝혔다. 국내 발생 2806명, 해외 유입이 21명이다.

지역별로는 서울 1274명, 경기 817명, 인천 159명 등 총 2250명(80.2%)으로 수도권 중심의 확산세가 지속되고 있다.

비수도권은 부산 89명, 경남 63명, 광주 57명, 강원 55명, 대구 53명, 충남 47명, 경북 39명, 대전 36명, 전북 34명, 충북 26명, 전남 25명, 제주 17명, 울산 10명, 세종 5명 등 총 556명(19.8%)이다.

해외유입 확진자 21명 가운데 7명은 검역 단계에서, 14명은 지역 사회에서 확인됐다.

최근 빠르게 증가하고 있던 입원중 위중증 환자는 전날 대비 2명 줄어든 515명으로 500명대를 이어갔다.

사망자는 전날 24명이 늘며 총 누적 사망자는 3298명에 달했다. 이에 따른 치명률은 0.79%다.

코로나19 예방접종대응추진단에 따르면 전날 1차 신규 접종자는 1375명으로 현재까지 총 4223만8535명이 1차 접종을 받았다. 1차 접종자의 인구대비 접종률은 82.3%다. 18세 이상의 93.2%가 1차 접종을 마쳤다.

전날 접종 완료자는 2126명으로 총 4049만5533명이 접종을 마쳤다. 이에 따른 접종 완료자의 인구대비 접종률은 78.9%, 18세 이상은 90.9%다.

전날 추가접종(부스터샷) 인원은 1937명으로 총 180만9674명이 추가접종을 받았다.

이날 전해철 중앙재난안전본부 제2차장(행안부 장관)은 중대본 회의 모두발언을 통해 "한주간 일평균 위중증 환자 수가 11월 첫 주부터 3주 연속 증가하고 있다"며 "중증환자 규모와 평균 병상 가동률이 증가하고 있는 상황에서 정부는 병상확보 및 의료인력 확보에 만전을 기하는 한편 고위험군에 대한 추가접종 확대를 통해 중증 환자수를 최대한 줄여 나가겠다"고 강조했다.

전 차장은 수도권 지역 각급학교 전면등교를 맞아 학교시설 방역에도 만전을 기하겠다고 밝혔다.

그는 "정부는 수도권지역 과대 과밀 학교 600여 개소에 지원한 방역 인력 1800여 명을 활용해 학교시설 방역에 만전을 기해 나가겠다"면서 "학원, PC방, 노래연습장 등 감염 우려가 큰 학교 밖 시설에 대해서는 지자체와 교육청, 학부모 등 약 1300여명이 참여하는 ‘학교 생활방역 지도점검단’을 연말까지 운영해 방과 후 생활지도 등 안전관리 활동을 강화하겠다"고 설명했다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr