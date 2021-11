신일전자, 찬바람 불자 신바람…“동절기 난방가전 출고량 증가”

캠핑족 입소문 난 팬히터, 출고량 33% 급증

올겨울 한파 예상에 향후 매출 호조 기대

[아시아경제 김희윤 기자] 신일전자는 최근 3개월간(9월 1일~11월 19일) 난방 가전 출고량이 전년 동기 대비 상승해 팬히터 33%, 전기매트 15%, 전기히터 14% 가량 증가했다고 22일 밝혔다.

신일에 따르면 난방가전 출고량은 특히 팬히터 제품에서 두드러진 증가세를 보였다. 최근 3개월간 신일의 팬히터 출고량은 가을철 야외활동과 캠핑족 증가에 따라 33% 가량 증가했다. 팬히터는 캠핑족들 사이에서 구입처가 실시간으로 공유될 정도로 높은 인기를 끌고 있다. 지난 9월 SSG닷컴 라이브 커머스 채널 ‘쓱라이브’에서는 1분 만에 500대를 완판해 2억 4000만 원의 매출을 기록했다.

전기매트 출고량은 15% 가량 증가했다. 난방비 절약을 위해 매트를 선택하는 소비자가 늘어나면서 신일은 ‘2022년형 카페트 매트’ 제품을 출시했다. 이 제품은 열전도율이 우수해 온돌방만큼 바닥을 따뜻하게 데워 홈쇼핑을 중심으로 판매량이 꾸준히 늘고 있다고 회사 측은 설명했다.

전기히터 출고량도 14% 가량 증가했다. 올해 출시된 신일의 ‘리플렉터 에코히터’가 판매량을 견인했다. 이 제품은 석영관 램프 안 발열체를 통해 난방하는 방식으로, 특허받은 고효율 방열판을 탑재해 낮은 소비전력으로 높은 발열효과를 경험할 수 있다고 신일 측은 덧붙였다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr